"مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة" يحتفي باليوم الوطني

الشارقة 24:

بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من رؤساء الدوائر والمسؤولين، أقام مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة مساء الأربعاء حفل اليوم الوطني 47 في الباحة الخارجية للمجلس بمقره بالطلاع.

حيث تميز الحفل بحضور عدد كبير من أولياء الأمور وصل إلى ما يقارب الـ 300 شخص، وكانت هنالك فقرات متنوعة شاركت بها 3 مدارس من مدينة الشارقة، بالإضافة إلى الفقرة الشعرية وعروض اليولة والفرقة الحربية والفرقة العسكرية والمسابقات التراثية.

ورحب السيد جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة بحضور وتشريف الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي خلال الكلمة الافتتاحية لحفل اليوم الوطني الـ 47، وتحدث عن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.