"مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة" يشارك بـ "يوم الشهيد"

الشارقة 24:

قام أعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة بالمشاركة في يوم الشهيد في مقر المجلس بالطلاع، وذلك بتنكيس علم الإمارات في تمام الساعة 8 صباحاً، وفِي 11:30 صباحاً وقف الأعضاء دقيقة الدعاء الصامت ومن ثم تم رفع العلم في تمام الساعة 11:31 صباحاً إحياءً لفعالية يوم الشهيد.

وقال السيد جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة، "إن 30 نوفمبر من كل عام هو يوم فخرً واعتزاز لكل مواطنٍ ومقيم على هذه الأرض المعطاء التي لم يبخل أبناؤها يوماً بتقديم الغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن، حيث أننا نفخر بالتضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار وما تركوه من الأثر العظيم في نفوسنا ونفوس أبنائنا من العزة والكرامة المصانة".