هبة الشيباني: 8 لوحات استعراضية بمشاركة 188 طفلاً من الشارقة

الشارقة24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشارت هبة الشيباني منسق علاقات عامة بأطفال الشارقة، أنه تم تنظيم أوبريت وطني الأغلى بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة.

وأضافت خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، فخورة جداً بأداء أطفال الشارقة على المسرح بمشاركة نجم الدراما الإمارتية الفنان عبد الله الصالح.

وقالت الشيباني يتضمن الأوبريت 8 لوحات استعراضية بمشاركة 188 طفلة وطفلة من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة.

وتوجهت الشيباني في ختام حديثها بالشكر لجميع المشاركين في هذا العرض الوطني الكبير.