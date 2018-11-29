حدائق المنتزه تعلن عن الافتتاح الرسمي في الأول من ديسمبر 2018

الشارقة 24:

أعلنت حدائق المنتزه، الوجهة الترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة، عن افتتاح أبوابها بشكل رسمي أمام الزوار في الأول من ديسمبر المقبل بعد إعادة تطويرها بالكامل بهدف منح الأطفال والعائلات تجربة استثنائية في حديقتيها "جزيرة الأساطير" و"مملكة اللؤلؤ"، وسيبدأ الافتتاح في تمام الساعة الرابعة مساءً حتى منتصف الليل من السبت الأول من ديسمبر 2018.

وشهدت حدائق المنتزه سلسلة من عمليات التحديث والتطوير وإضافة ألعاب جديدة تضفي المزيد من أجواء المرح والتشويق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتضمن "جزيرة الأساطير" 26 لعبة مستوحاة من دول مختلفة حول العالم منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والصين وهولندا. بالإضافة إلى تزويد "مملكة اللؤلؤ" بـ 35 منزلقاً يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة لاستكشاف أسرار "مملكة اللؤلؤ"، وهي قصة "الأميرة لؤلؤة" التي تخوض مغامرات شيقة لإيجاد "لؤلؤة المعرفة" مع المخلوقات البحرية.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه: "شهدت حدائق المنتزه العديد من الأعمال التطويرية على مرافقها، ونتطلع بحماسة للافتتاح الكبير واستقبال الزوار والسياح للاستمتاع بهذه الوجهة الترفيهية المتميزة، والمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ننظمها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية.

خلال الافتتاح الرسمي، ستنظم حدائق المنتزه مجموعة من النشاطات مثل العروض الاستعراضية للفرق الجوالة والعروض البهلوانية والألعاب النارية، إضافة إلى الأكشاك التي تتوزع في أنحاء الحدائق وتقدم مختلف أصناف الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات".