"الشارقة للخدمات الإنسانية" تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

توجَّهت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقامِ صاحبِ السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إخوانه حكام الإمارات وإلى شعبها من مواطنين ومقيمين بمناسبةِ اليومِ الوطني الـ ،47 راجية الله سبحانه وتعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركة على هذا البلد المعطاء.

وبهذه المناسبة عبر طلاب المدينة من الأشخاص ذوي الإعاقة عن مشاعرهم بصدقٍ خلال احتفالهم باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نظمته المدينة في مختلف أقسامها وفروعها وحضره أولياء الأمور والعاملون معهم وسط فرحةٍ عارمةٍ بالحدث التاريخي الغالي على قلوب مواطني دولة الإمارات والمقيمين فوق أرضها الطيبة.

الأشخاص ذوو الإعاقة وبمبادرة من مركز مسارات للتطوير والتمكين رسموا ببصماتهم صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تعلو رمز روح الاتحاد وشارك في العمل الفني البديع جميع طلاب المدينة وموظفوها كما شهد احتفال المدينة باليوم الوطني السابع والأربعين مسابقة لأجمل فقرة قدمها طلاب المدارس والأقسام التابعة لها فاز بجائزتها طلاب مدرسة الأمل للصم.

وتحرص الخدمات الإنسانية سنوياً على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني انطلاقاً من أهميته ومعانيه ودلالاته العميقة بالإضافة إلى ترسيخ ولاء الأشخاص ذوي الإعاقة وانتمائهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت لهم الكثير ونشرت بين أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين قيم المحبة والتآلف في شتى المجالات.

كما تعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ أربعة عقود على احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لهم وفق أفضل الممارسات العالمية وفي سبيل ذلك لا تدخر جهداً في تنمية وتعزيز علاقاتها المحلية والعربية والعالمية.