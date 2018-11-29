سالم القصير: "يوم الشهيد" مناسبة لاستحضار بطولات أبناء الإمارات

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن "يوم الشهيد" أصبح علامة بارزة في تاريخ الإمارات، قائلاً: "في هذا اليوم نفخر جميعاً بما قدمه هؤلاء الأبطال، الذين لبوا نداء الوطن، وضحوا بأرواحهم من أجله، ونالوا شرف الشهادة بعد أن ارتقوا إلى السماء، وبلا شك إن تخصيص يوم سنوي لهم، فيه دليل على أنهم لا زالوا أحياء في قلوبنا جميعاً، وهم الذين هبوا من أجل رفعة الوطن والمحافظة على أمنه والذود عن حدوده وترابه، وإبقاء رايته خفاقة عالية".

وأضاف القصير: "في هذا اليوم، نجدد الولاء إلى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ونعاهدهم على أن يظل الوطن ساكناً في عيوننا وقلوبنا، وأن نبذل من أجله كل ما هو غالٍ ونفيس".

وأشار إلى أن "يوم الشهيد" بمثابة تكريم ليس فقط لشهداء الوطن، وإنما لذويهم أيضاً، على ما قدموه من بطولات، مضيفاً "في هذا اليوم نتذكر مناقب هؤلاء الأبطال، الذين ساهموا في رفع هامة الوطن ورايته عالياً، وسطروا بدمائهم أعظم ملحمة بطولية سيرويها التاريخ للأجيال المقبلة، فالاحتفاء بيوم الشهيد يعد خطوة مهمة تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة، لشهدائنا الأبرار، وحرص الدولة على تكريمهم بأرفع الأوسمة، على ما قدموه، ليظل هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية".