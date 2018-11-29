الشامسي: يوم الشهيد.. يوم العزة والكرامة

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن "يوم الشهيد" الموافق 30 نوفمبر من كل عام، هو يوم العزة والكرامة، وهو يوم وطني له معاني كبيرة يفتخر به كل مواطن إماراتي، حين نستذكر قوافل شهدائنا البواسل برؤوس مرفوعة، أولئك الذين سجلوا أروع الملاحم البطولية في ميادين الحق ونصرة المظلوم وكتبوا بدمائهم الطاهرة تاريخ وطننا العظيم.

وأضاف سعادته: "أن هذه الذكرى خالدة في قلوبنا إلى الأبد وهي تاريخ مشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية، الذي تتفاخر به الإمارات ببطولات أبنائها الأوفياء المخلصين، وإن مثل هذه التضحيات تدفعنا لمزيد من الإخلاص والبذل والعطاء لهذا الوطن لاستمرار مسيرة الكرامة والولاء، وذلك للتأكيد على مكانة الشهيد في مجتمع الإمارات، الذي تسوده قيم التضحية والتلاحم والوفاء.

وذكر مدير عام الدائرة إن دولة الإمارات تحتفي في هذا اليوم قيادة وحكومة وشعباً، بأبنائها البواسل الذين جسدوا أروع صور التضحية والبطولة، في سبيل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن الشرعية، والقيام بالواجب تجاه وطنهم الغالي، وأن تخصيص يوم للشهيد إنما هو تأكيد على ترابطنا ووحدتنا الوطنية والقومية.

ووجه الشامسي التحية إلى أهالي الشهداء الذين زرعوا في أبنائهم حب الدفاع عن الوطن وترابه، لتبقى راية دول الامارات خفاقة في أعالي السماء، مؤكدا أن أرواح شهدائنا الأبرار ستبقى شموعا تُنير في تاريخ الوطن المجيد.