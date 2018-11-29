"شؤون البلديات" بالشارقة تحتفي بـ "يوم الشهيد"

الشارقة 24:

احتفلت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة في فرعها الجديد بمدينة الذيد بـ "يوم الشهيد "، الخميس، حيث تم تنكيس الأعلام، والوقوف دقيقة للدعاء الصامت، بحضور سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة، ومديري الإدارات وموظفي الدائرة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة سالم بن محمد النقبي، أن أبناء الإمارات سطروا بدمائهم الطاهرة تاريخاً من البطولات فداءً للوطن، فكان "يوم الشهيد" لنستذكر بفخر واعتزاز ما قدمه شهداء الوطن البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية والمدنيّة والإنسانية.

وأضاف النقبي أن "قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد جاء تخليداً ووفاءً لأبطالنا الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وعزته وكرامته لتظل ذكراهم خالدة ومسجلة في تاريخ البلاد".

وتابع النقبي: "يأتي هذا اليوم تعبيراً عن رعاية الدولة لذوي الشهداء، وكي نقف صفاً واحداً قيادة وشعباً مع أسر الشهداء الذين قدموا أرواح فلذات قلوبهم فداءً للوطن ونفتخر معهم بتضحيات أبنائهم التي نقشت أوسمة الشرف والبطولة على صدور كل أبناء الدولة، حيث قدم هؤلاء الشهداء المثال الساطع على الوفاء والولاء للوطن والحفاظ على كرامته ومصالحه وأمنه، والتفاني والشجاعة والإقدام في سبيل الذود عنه".

وفي نهاية الاحتفال كرم النقبي، موظفي الدائرة لما بذلوه من مجهود واضح خلال الفترة الماضية، متمنياً لجميع الإدارات دوام التوفيق والازدهار.