راشد الليم: ذكرى يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن ذكرى يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدَّموا لنا دروساً في التضحية، وقدموا نماذج مشرِّفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي وضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، والدفاع عن قيم العدل والإنسانية وإعادة الحق إلى أصحابه في اليمن، وسطروا بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نتباهى به وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر، فهم بذلوا الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم فداء للوطن؛ حتى يبقى علم الإمارات عالياً شامخاً.

وأضاف الليم، أن في هذا اليوم نؤكد جميعاً بأننا في الإمارات على قلب رجل واحد خلف قياداتنا الرشيدة على أهبة الاستعداد من أجل التضحية في سبيل الوطن، فنحن مدركين ما يعنيه الوطن وواجب الدفاع عنه، ودعم القيادة الحكيمة والرشيدة وما توفره من سبل العيش الرغيد والأمن والأمان لكل مواطن ومقيم، جعل حب الأرض والوطن خالداً في نفوسنا وراسخ في قلوبنا فخدمة هذا الوطن وكيانه، فخر كبير، فهو يستحق التضحية والفداء وبذل الغالي في سبيله، فلا شيء أغلى منه ونعاهد قياداتنا الرشيدة بأن راية الوطن راية العز ستبقى شامخة خفاقة عالية في السماء بسواعد جنود يذودون عنه و يبذلون الروح رخيصة في سبيله وفي سبيل نصرة الحق وكرامة الإنسان.

وأفاد الليم، أن في يوم الشهيد نقدم لكل الشهداء رسالة وفاء وعرفان من شعب الإمارات لأبنائه المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة الوطن لأنهم قدموا لنا دروساً في الشجاعة والوفاء.