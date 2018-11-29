خالد بن صقر القاسمي: الثاني من ديسمبر مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات

الشارقة 24:

تقدم سعادة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الــ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله العلي القدير أن يرعى جهود سموهم لتحقيق طموحات الشعب في المزيد من الخير والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهم بموفور الصحة والعافية.

وقال:" نحتفل كل عام، في الثاني من شهر ديسمبر، باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو اليوم الذي بدأت فيه مسيرة وطنية إماراتية حافلة بالإنجازات والنجاحات التي وضعت دولتنا في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدماً.

ويأتي احتفالنا اليوم لتجديد العهد بالسير على خطى ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الحكام الذين اجتمعوا على الحق والخير، في يوم الثاني من ديسمبر لسنة 1971 لإعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء مسيرة التنمية والبناء التي شملت جميع نواحي الحياة، ومكنت الدولة خلال فترة قصيرة أن تتبوأ المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم.