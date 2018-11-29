حمد المحمود يثمن رعاية القيادة الرشيدة لأسر الشهداء

الشارقة 24:

توجه سعادة حمد المحمود، مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على اهتمامها ورعايتها لأسر الشهداء، وما تقوم به من تكريم خاص لأبطال الوطن في "يوم الشهيد".

وأضاف: "في هذا اليوم نشعر جميعاً بالفخر والاعتزاز بما قدمه الشهداء من تضحيات جليلة، في سبيل الدفاع عن الوطن، لأن نيل الشهادة والدفاع عن الوطن لا يقدر بثمن".

وتابع: "في يوم الشهيد نستحضر صور وملامح وبطولات الشهداء، التي نتخذ منها مثلاً جميلاً في حب الوطن، الذي نسعى جميعاً إلى تعزيز عضدته والمحافظة على قوته، وما يتمتع به من أمن وأمان، وبلا شك أن يوم الشهيد يمثل فرصة لنا جميعاً لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وأن نبقى أوفياء للوطن، وأن نسير جميعاً على خطى إخواننا الشهداء الذين سبقونا إلى جنات الخلد، وضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية وبناء المجد".

واختتم المحمود قائلاً: "الشهداء الذين قضوا حياتهم دفاعاً عنا وعن الوطن، سيظلون وساماً على صدورنا، فما قدموه من تضحيات ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المقبلة على مدار الزمن، فنحن جميعاً مدينون للوطن وقيادتنا الرشيدة، وتضحيات أبطال الوطن، الذين سعوا في ساحات المعارك إلى رفع رؤوسنا وهامة الوطن عالياً، لتعانق السماء، الأمر الذي يدعونا إلى الفخر بكل ما قدموه من تضحيات، تثبت أن جسدنا واحد وبيتنا متوحد، وأننا شعب تعود على حب أرضه، ويغار على وطنه وقيادته".