يوسف السويجي: شهداؤنا نبراس التضحية والعطاء

الشارقة 24:

بمناسبة يوم الشهيد، قال سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: "يعتبر يوم الشهيد مصدراً للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية والمدنية، تحقيقاً للاستقرار والسلام، ونصرة للمظلوم، ورداً للظالم، وسيظل الشهداء الأبرار نبراساً تهتدي به الأجيال القادمة، ومصباحاً ينير الدرب ويدفع الجميع لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الواجب، وإعلاء لكلمة الحق، كما أنه يعد تجسيداً لتضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم لنصرة أشقائهم بعزيمة وإصرار، وهو أيضاً ترجمة لاهتمام وتقدير قيادتنا الرشيدة لأسر الشهداء وذويهم".

وأضاف السويجي: "أن إحياء ذكرى يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية على قلوب كل أبناء الوطن، تتجلى فيها كل صور العرفان والعزة والشموخ بأبطالنا الأحياء عند ربهم، الذين سطروا بحروف من نور في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية بطولات لا مثيل لها وصفحات مشرفة ومضيئة من الإيثار والإقدام والشجاعة، وقدموا للعالم كله ملحمة وطنية ترسخ من مكانة دولتنا العريقة في مد يد العون ونشر السلام والخير".

وأكد أن احتفالات الدولة بيوم الشهيد التي تسبق احتفالاتها باليوم الوطني تعد خير مثال على صور التلاحم والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، مضيفاً "فنحن نستقبل مناسبتين وطنيتين تتجلى من خلالهما الروح الوطنية والفخر بدولتنا وتجديد العهد والولاء لحكام وشيوخ الإمارات وتثبت للعالم أن البيت متوحد حقيقة قائمة وليست شعاراً نردده، كما أنها مناسبات ينتظرها الجميع سواء من مواطنين أو مقيمين للتعبير عن مشاعر الحب والإخلاص لدولتنا الحبيبة".