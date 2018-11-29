استشاري الشارقة: يوم الشهيد يعكس "التلاحم الإماراتي"

الشارقة 24:

عبرت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن اعتزازها وفخرها بيوم الشهيد الذي يجسد أبرز معاني التضحية في سبيل الحق والوطن.

وأضافت "إن ما يمثله يوم الشهيد من مشاعر في نفوسنا يشعرنا بالاعتزاز كونه يوماً وطنياً تخلد فيه تضحيات وبطولات شهداء الدولة البررة في صفحات التاريخ المشرقة بمداد من نور وعطاء وكنبراس لنا وللأجيال المقبلة".

وأوضحت الملا أن هذا اليوم يجسد رمزاً للتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة سعياً نحو رفعة مكانة الوطن تحت راية ومظلة وطنية واحدة.

بينما أكد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم الشهيد يمثل الفخر لكل إماراتي على أرض الوطن، نظراً لما يعكسه اليوم من عظمة الشهادة وتعزيز لمكانة شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن ونصرة للحق وإعلاء لراية العدالة.

ولفت إلى أن تضحيات شهداء الإمارات البواسل سطرت أروع الأمثلة للفداء في تاريخنا الحديث ورسمت مستقبل الدولة امتثالاً للحق ولحكمة ورؤية القيادة الرشيدة.

وأشار الجروان إلى أن هذا اليوم يشكل ملحمة وطنية، تتجلى فيها أبرز معاني البذل والعطاء والفداء والانتماء للوطن.