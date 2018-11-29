صالحة غابش: عرض مميز من أطفال الشارقة لـ "أوبريت وطني الأغلى"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت صالحة غابش، مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن العرض الوطني الغنائي "وطني الأغلى"، الذي انطلق مساء الأربعاء، جاء بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47، وبمشاركة أطفال الشارقة.

وأضافت غابش خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن العرض كان جميلاً ومميزاً جداً، من حيث الأداء والألحان والإخراج، ونال إعجاب جميع الحضور، معربة عن سعادتها بكونها مؤلفة العمل، بمشاركة نخبة مميزة من المبدعين، وجاءت الأشعار من تأليف الشاعر علي الخوار.

وأكدت غابش أن العمل يتضمن الكثير من القيم الوطنية والإنسانية، التي سعت لغرسها في نفوس النشىء، وهي قيم مستلهمة من الهوية الإماراتية والإنسان الإماراتي، الذي نما على هذه القيم.

وتمنت غابش في ختام تصريحها، بأن يكون العمل قد حقق الأهداف التي وضع من أجلها، موجهة أجمل التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.