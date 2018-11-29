شرطة الشارقة تطلق إجراءات صارمة لمنع الممارسات الخاطئة بالمناطق البرية

الشارقة 24:

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية بإمارة الشارقة، وتنفيذاً لتعليمات سموه، اعتمدت شرطة الشارقة، اتخاذ التدابير والإجراءت الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على سلامة مرتادي المناطق البرية.

وأكد العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، في اجتماع عقده صباح الأربعاء مع المدراء العامين، ونوابهم، ومدراء الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، البدء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها في المناطق المشار إليها، اعتباراً من صباح الخميس، والتي تتضمن تكثيف التواجد الشرطي ونشر الدوريات الأمنية والمرورية، ووحدات الضبط القضائي على مدار الساعة، وإقامة نقاط التفتيش على جميع المداخل والمخارج والطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق البرية، وخاصة تلك التي شهدت وقوع بعض الممارسات والسلوكيات السلبية والحوادث البليغة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الإجراءات تأتي بهدف ضبط ومصادرة المركبات والدراجات المزودة، والمخالفة، وغير المرخصة، والمركبات أو الدراجات التي يتم استخدامها بصورة تشكل خطراً على سلامة وحياة قائديها، وسلامة وحياة مستخدمي الطريق، أو التي تسبب الضجيج والإزعاج لمرتادي المناطق البرية، ومنع كافة الممارسات التي تعكر صفو مرتادي هذه المناطق، وتتسبب في إفساد متعتهم، إلى جانب السلوكيات التي تشكل خدشاً للحياء العام أو الخروج على أعراف المجتمع وتقاليده.

كما شدد العميد بن عامر خلال الاجتماع، على منع استخدام الدراجات الرباعية والصحراوية في مناطق الفايه، والبداير، وشارع الثاني من ديسمبر، ومنطقة الفاو، وشعبية الرفاده وما جاورها.

ودعت شرطة الشارقة مرتادي المناطق البرية من أفراد الجمهور والأسر والعائلات، إلى الاستمتاع بوقتهم بعيداً عن المخاطر والسلوكيات السلبية، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحرص على حماية أنفسهم وأطفالهم، والإبلاغ عن أي ممارسات أوسلوكيات تؤدي إلى إقلاق راحتهم، أو تهدد أمنهم وسلامتهم، أوتشكل استهتاراً بالقوانين أو القيم، إلى جانب السلوكيات والممارسات التي تضر بالبيئة الصحراوية وتشوه طبيعتها .