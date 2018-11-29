خالد جاسم المدفع: 200 فعالية بإمارة الشارقة احتفالاً باليوم الوطني

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة، عن انطلاق فعاليات مدينة الشارقة ضمن احتفالات اليوم الوطني بالإمارة، حيث بدأت الفعاليات في 22 نوفمبر بمدينة خورفكان، وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وأضاف لـ "الشارقة 24"، أن الفعاليات في منتزه الشارقة الوطني متنوعة، وتقام على مدار 5 أيام، وتضم أكثر من 30 فعالية ضمن 200 فعالية على مستوى الإمارة، تناسب جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع، مهنئاً القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين فيها.