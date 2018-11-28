بلدية منطقة مليحة تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

احتفلت بلدية منطقة مليحة، بالتعاون مع المؤسسات والدوائرالحكومية بالمنطقة، باليوم الوطني الـ 47، وسط حضور كبير من أهالي المنطقة، وبمشاركة مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وشارك الجميع في مسيرة حاشدة، واحتفال نظمته بلدية منطقة مليحة، وتضمن العديد من الفقرات، مع عرض عسكري لطلاب الثانوية العسكرية.

وتقدم سعادة سلطان علي سيف، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، بأسمى التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تقدم مصبح سيف عوض الكتبي، مدير البلدية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكد خلال كلمته بأن الاحتفال باليوم الوطني يبعث الفخر والاعتزاز بالاتحاد، الذي أسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.