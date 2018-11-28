"أشغال وإسكان الشارقة" تحتفلان باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في احتفالات الدولة، احتفلت دائرتا الأشغال العامة والإسكان بالشارقة، باليوم الوطني الـ 47، حيث تأتي الاحتفالية، التي أقيمت الأربعاء، في إطار إبراز أن الثاني من ديسمبر الذي نحتفل بذكراه السابعة والأربعين، هو يوم لترسيخ ثقافة المواطنة وتعميق حب الوطن وتأكيد الولاء الدائم له.

حضر الحفل سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال، ومدراء ورؤساء الأقسام وجمع من منتسبي الدائرة والموظفين، ومن المراجعين وضيوف الدائرة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه كلمة في حب الوطن، أعقبتها مسابقات ترفيهية، كما أقيم على هامش الاحتفال معرض خاص بالمطبخ الإماراتي والأكلات الشعبية، وكرم رئيس الدائرة خلال الحفل الفائزين في مسابقات الدائرتين، التي نظمت بهذه المناسبة.

ورفع سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وللمواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني الــ 47 للدولة.

وفي ختام الحفل تفقد رئيس الدائرة والحضور معرض الصور الفوتوغرافية "معرض زايد"، والذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال.