كلباء تسدل الستار على احتفالاتها باليوم الوطني بمسيرة راجلة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وتحت مظلة اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني، نظم المجلس البلدي، بالتعاون مع بلدية كلباء الأربعاء، المسيرة البشرية احتفالاً باليوم الوطني الـ 47.

ضمت المسيرة التي أقيمت بشارع عمرو بن العاص، بموازة بحيرة كلباء، وصولاً لمنصة الاحتفال قبالة فرع جامعة الشارقة، مشاركة حاشدة لعشرات الجهات الحكومية والخاصة ومدارس المدينة، شكلت خلالها الجموع لوحات فنية عدة، تعبر عن روح الاتحاد وما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة رائدة.

حضر فعاليات الحفل والمسيرة، سعادة سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، وجاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وحشد من ممثلي الدوائر الرسمية المحلية والاتحادية وأهالي المدينة وطلبة المدارس.

ورفع جموع المواطنين والطلبة أعلام الدولة في مسيرتهم التي انطلقت من ميدان العلم، مروراً بشارع عمرو بن العاص، وحتى منصة الاحتفال، مبتهجين بذكرى الاتحاد على وقع عزف فرقة الموسيقى العسكرية الألحان الوطنية.

وفي ختام المسيرة التي ازدانت بألوان علم الاتحاد، أقيم الحفل الختامي لفعاليات كلباء، والذي تضمن العديد من الفقرات والعروض الفنية والرقصات الشعبية والأهازيج التراثية.