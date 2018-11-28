مروان السركال: رؤية حاكم الشارقة أوصلت الإمارة لمراتب متقدمة عالمياً

الشارقة 24:

قدّم مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، التهنئة والتبريك لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة حصول سموه على الزمالة الفخرية المرموقة من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا"، تقديراً لجهود سموه ومساهماته المثمرة في تطوير التصميم والعمارة وإيجاد بيئة مبتكرة من البناء المستدام.

وأكّد السركال أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أوصلت إمارة الشارقة إلى مراتب متقدمة ومرموقة على مختلف الصعد ثقافياً واقتصادياً ومعرفياً، حيث باتت الشارقة وبفضل نظرة سموه وحكمته، واحدة من المدن العالمية الأكثر نمواً على الصعيد الاقتصادي، ناهيك عن مكانتها الثقافية والاجتماعية التي نباهي بها العالم بأسره.