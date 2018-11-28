"بلدي وبلدية الشارقة" يحتفلان باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

احتفل المجلس البلدي، وبلدية مدينة الشارقة، في المبنى الرئيسي بمنطقة المصلى، صباح الأربعاء، باليوم الوطني الـ 47، تأكيداً على الولاء والانتماء، ومشاركة جميع مؤسسات الدولة بهذه المناسبة العظيمة.

وشملت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة، بهدف مشاركة الموظفين والمراجعين بالاحتفال بهذا اليوم في أجواء تسودها الفرحة والبهجة والمشاعر الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس المشاركين.

حضر الاحتفال كل من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي، ومدراء الإدارات وجميع موظفي البلدية.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة عظيمة نجدد من خلالها الولاء للوطن وقيادته الحكيمة والرشيدة، كما يشكل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الدولة التي باتت من أوائل الدول وتنافس العالم كله بإبداعها وتطورها.

من جانبه أوضح علي عبيد الحمودي، مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية نظمت العديد من الفعاليات التي تعبر عن الولاء والانتماء للوطن، وتعزز في النفس الوفاء والإخلاص له.

ورفع المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة والرشيدة بمناسبة هذا اليوم، وللشعب الإماراتي الذي يؤكد في كل يوم وكل ذكرى وطنية الانتماء والوفاء للوطن والدفاع عنه، والفخر بحمل رايته وبالإنجازات التي حققتها الدولة على مختلف الصعد.