سلطان بن هده: "يوم الشهيد" ترسيخ لقيم الولاء والدفاع عن الوطن

الشارقة 24:

أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن أبناء الإمارات سطروا بدمائهم الطاهرة فداءً وواجباً لحماية الإمارات، فنالوا نعمة الشهادة في سبيل الله وجنان الخلد، وكان تخليد سيرتهم العطرة أقل ما نقدمه لمن قدموا أرواحهم بكل جسارة وشهامة ووفاءً للوطن، مشيراً إلى أن "يوم الشهيد" الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر، يعتبر مناسبة وطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء والدفاع عن الوطن، وتشكل محطة لاستذكار بطولات أبناء القوات المسلحة الإماراتية، والتضحيات الجليلة للشهداء الأبرار، من عسكريين ومدنيين، وتكريماً لأرواحهم الزكية التي فاضت بشرف وعز وكرامة، في سبيل الله والوطن.

وأضاف سعادته، أن هذا اليوم يأتي تعبيراً عن رعاية الدولة لذوي الشهداء، حيث أن التضحيات التي قاموا بها هي مبعث فخر وعز للأجيال الحاضرة والقادمة حيث قدم هؤلاء الشهداء مثالاً ساطعاً للوفاء والولاء للوطن والحفاظ على كرامته ومصالحه وأمنه وأمن المنطقة بأسرها متحلين بالبسالة والإقدام والشهامة وسطروا بعطائهم وتضحياتهم وولائهم صفحات من نور ستبقى خالدة أبد الدهر وسيظلون مثالاً ودرساً في معاني الوفاء والتفاني وشجاعة الالتزام والتحلي بالقيم السامية.