ثابت الطريفي: يوم الشهيد مناسبة عز وفخر لكل إماراتي

الشارقة 24:

اعتبر سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن يوم الشهيد، هو يوم تكريم للأبطال الأوفياء، نثمن فيه تضحياتهم الباسلة، فقد أصبحوا نبراساً يضيئ الطريق، وأدوا الأمانة بكل صدق وعزم ليبقى الوطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف الطريفي، أنه بسواعد الرجال الأبطال وهمتهم العالية، يتم الدفاع عن الوطن وحمايته بالأرواح، والشهداء كانوا الحصن الحصين لتبقى الإمارات واحة الأمن والطمأنينة، وفي هذا اليوم يقف الكل إجلالاً وإكباراً لهم ويدعو الجميع لهم بصادق الدعاء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين.