غرفة الشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى المئوية لمؤسس "اتحاد الإمارات" المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وحضر الاحتفالية التي أقيمت فعالياتها تحت شعار "نفديك بالأرواح يا وطن"، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وعدد من مدراء الإدارات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة، إلى جانب ممثلي جهات حكومية عدة في الإمارة، وعدد كبير من أسرة الغرفة وزوارها.

وتضمّن برنامج الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية والشعبية من وحي المناسبة، وقد بدأ الحفل بتحية العلم وعزف السلام الوطني، تلاه عرض عسكري ومسيرة بعنوان "على خطى زايد"، وتخلل الحفل "مسابقة أجمل زي للأطفال" واستعراضات لفرقة حربية، وتكريم عدد من الشركاء والموظفين المتميزين، كما شهد الحفل العديد من المفاجآت التي أدخلت البهجة في قلوب الحاضرين، الذين تفاعلوا مع الفعاليات وعبّروا عن فرحتهم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وفي هذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الغرفة وإدارتها العليا وكافة موظفيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين أرسوا أسساً راسخة للوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على مواصلة دورها ومسؤولياتها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد ومواكبة التطورات العالمية لبناء اقتصاد الغد والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، استكمالاً لمسيرة بناء اقتصاد مستدام للشارقة وبما يُحقق التنمية والسعادة للمجتمع والازدهار والريادة للدولة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أن الثاني من ديسمبر ليس تاريخاً عادياً في حياة الإماراتيين، ففيه انطلق اتحاد دولتهم راسخاً كالجبال، فغدا أيقونة ومضرب مثل في الرقي والازدهار ورغد العيش، مضيفاً "إننا نشعر بالفخر كلما نظرنا إلى واقعنا الراهن، فالرؤى الحكيمة ولمسات التميّز والإبداع بادية في كل مناحي الحياة، تُشكّل لوحة الإمارات الجميلة والرائدة والمتعاضدة كتف إلى كتف، لإكمال مسيرة بناء المجتمع الهانئ والسعيد، في ظل قيادة رشيدة، تسير بخطى ثابتة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق "رؤية الإمارات 2021" ومئوية الدولة 2071 وتأسيس صفحات مستقبلنا المُكلل بالمجد".

وجاء احتفال أسرة الغرفة بهذه المناسبة تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني الاتحاد وقيم الولاء وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة، وبهدف تأصيل قيم الوحدة والتكاتف بين العاملين في الغرفة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها الدولة على امتداد مسيرة الاتحاد ومساعيها المتواصلة لبناء الدولة العصرية الرائدة في كل المجالات التي تؤمن أرقى مستويات الحياة ورغد العيش لأبنائها.