أحمد بن ركاض: اختيار "الشارقة للكتاب" ضمن أوائل الإمارات تكريماً للثقافة

الشارقة 24:

أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن اختيار معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن إنجازات أوائل الإمارات التي يفخر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تكريماً من دولة الإمارات العربية المتحدة لمجمل الثقافة العربية، واعتزازاً محلياً بالرؤية والإنجازات التي كرسها وأسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن منذ أربعة عقود بالمعرفة والكتاب سبيلاً للنهضة والتقدم ونافذة واسعة للحوار مع مجمل ثقافات العالم، حتى بات المعرض منصة تطل منها الثقافة الإماراتية والعربية على العالم، وتقدم من خلالها رسالة حضارية، قائمة على أسس المشتركات الإنسانية، وثوابت السلام، وقيم الخير والمحبة.

وأضاف العامري، أن اختيار أوائل الإمارات لمشروع "معرض الشارقة الدولي للكتاب" يعكس التقدير الذي يحظى به الكتاب في مسيرة الدولة، والإيمان الذي تلتزم به الدولة تجاه المعرفة، فالمعرض كان صوت الثقافة والأدب، بين قائمة من المنجزات الاقتصادية، والصناعيّة، والعمرانية التي قدمتها دولة الإمارات، الأمر الذي يجعل من تكريم المعرض تكريماً لمجمل الثقافة العربية والإسلامية والعالمية، واعترافاً بأثرها ودورها في تحقيق نهضة البلدان؛ واعترافاً من أبناء المجتمع الذي صوّت لاختيار المعرض، واعترافاً نعتز به من قيادة الدولة".

واعتبر العامري أن ما قاده المعرض من جهود طوال أعوامه السبعة والثلاثين، كان ولا يزال نتاج رؤية جوهرية تشكلت بفضلها تطلعات إمارة الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب، ومدينة للمعرفة والعلم والثقافة، مشيراً إلى أن احتفاء الدولة وأبنائها المواطنين والمقيمين بالمعرض، يضيف إلى عمل هيئة الشارقة للكتاب مسؤوليات جديدة ليظل على قدر الآمال والتطلعات التي تسعى لها الشارقة والدولة.