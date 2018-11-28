خالد المدفع: يوم الشهيد فرصة للاحتفاء بمن أنارت أرواحهم سماء الوطن

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن "يوم الشهيد" هو مناسبة تاريخية لجميع أبناء دولة الإمارات ومصدراً للفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الوطن البواسل من تضحيات وعطاءات في الميادين العسكرية والمدنيّة والإنسانية، وفرصة للاحتفاء بمن أنارت أرواحهم سماء الوطن، وتعطرت أرضه من طيب أجسادهم الطاهرة.

وأضاف المدفع أن قرار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد جاء تخليداً ووفاءً لأبطالنا الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته لتظل ذكراهم خالدة ومسجلة بتاريخ البلاد.

وأوضح المدفع: "لا يسعنا بهذه المناسبة الوطنية إلى أن نقف صفاً واحداً قيادة وشعباً مع أسر الشهداء الذين قدموا أرواح فلذات قلوبهم فداءً للوطن ونفتخر معهم بتضحيات أبنائهم التي نقشت أوسمة شرف على صدور كل أبناء الوطن"، مضيفاً، "إننا اليوم نستذكر لحظات تاريخية مهمّة تجسد روح الوطنية والإرادة والعزيمة في الدفاع عن وطننا وإعلاء رايته في كافة الميداين، مجددين الالتفاف حول القيادة والوطن ومشددين بأن أرواح أبنائنا ستبقى ذكرى خالدة في نفوسنا ومصدر قوتنا لنستكمل من خلالها مسيرتهم في إبقاء راية الوطن خفاقة عالية".