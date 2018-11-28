عائشة الكعبي: يوم الشهيد يُجسد الملحمة التاريخية لجنود الإمارات

الشارقة 24:

بمناسبة يوم الشهيد صرحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، بأن يوم الشهيد الذي يُصادف 30 من شهر نوفمبر من كل عام يُجسد ملحمة تاريخية لبطولات جنود الإمارات لتظل صورة حية راسخة في القلوب وفي سجل التاريخ، ولتكون مضرباً لمثل في التضحية وحب الوطن وقيادته الرشيدة، وفي هذا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لإحياء ذكرى يوم الشهيد مستذكرين التضحيات الجليلة والتي قدمها كوكبةً من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين ارتقوا إلى سلم المجد والشهادة في سبيل رفع راية الحق ونصرة الأشقاء، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأضافت الكعبي، أن هذا اليوم هو يوم لتكريم أبطال هذا الوطن الأوفياء الذين حملوا أرواحهم فوق أكفهم، فلبوا نداء الواجب.. وغدوا في ذمة الله، وفي سجلات التاريخ الناصعة، بعد أن أدوا الأمانة بكل صدق، وبذلوا الروح رخيصةً من أجل أن تبق راية دولة الإمارات العربية المتحدة مرفوعةً عاليةً فوق السحاب، وفي ذكراهم نحني رؤوسنا اليوم احتراماً وتقديرا لأسرهم، الذين زرعوا في نفوس أبنائهم قيم الولاء والانتماء والتضحية والفداء للوطن، ونحن من دورنا سنسعى إلى غرس هذه القيم في نفوس الأطفال لتنشئتهم على حب الوطن وحمايته والحفاظ عليه.