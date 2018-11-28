"الطيران المدني" و"مطار الشارقة" تحتفلان باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظمت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الأربعاء، احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، بحضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة وموظفي وموظفات الجهتين، وممثلي عن الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

تقدم سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيوخ أولياء العهود، وإلى الشعب الإماراتي الكريم وكذلك المقيمين على أرض الإمارات الطيبة. ولاشك أن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نشعر بالفخر بما وصلت إليه دولتنا الحبيبة من مكانة مرموقة على مدى سبعة وأربعين عاماً".

وأضاف سعادته قائلاً: "إنّ الإنجازات العظيمة التي نراها اليوم جاءت كثمرة رؤية باني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي أسس الدولة على مبادئ قوية مثل الوحدة والمحبة والعطاء، وكذلك نتيجة الإرادة القوية لقيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، وأن الاحتفالات باليوم الوطني تعكس وحدة الصف بين الإماراتيين وولائهم للقيادة. وإننا في دائرة الطيران المدني بالشارقة نحرص على لعب دور محوري في قطاع الطيران، وتقديم كافة التسهيلات والاستفادة من الإمكانيات التي تساهم في تعزيز مكانة مطار الشارقة الدولي باعتباره أحد أفضل المطارات الدولية في المنطقة، وكذلك تحقيق المزيد من الإنجازات لدولتنا الحبيبة".

كما تقدم سعادة علي سالم المدفع بأصدق التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، وذكرى قيام الاتحاد المبارك.

وقال: "نتذكر في هذا اليوم المشرق، الذي نحتفل فيه معاً بمرور 47 عاماً على إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، جهود الآباء المؤسسين، وما قدّموه من تضحيات مستمرة وعملٍ دؤوب عزز التلاحم بين القيادة والشعب ونحن إذ نحتفل اليوم بهذه المناسبة، فإننا نبعث رسالة للعالم نؤكد من خلالها على مدى اعتزازنا بماضي هذا الوطن، ومفتخرين بحاضره، متطلعين نحو مستقبله، ونتعهد بالمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه السامية، على أسس وثوابت راسخة، وفي جميع المجالات، بما يعكس إيمان شعب، وضع نُصب عينيه حب وطنه، والالتفاف حول قيادته".

وأضاف المدفع: "في هذا اليوم العظيم من تاريخ دولتنا نستشعر مدى أهمية وحجم الإنجازات التي تحققت على مدى 47 عاماً بدعم وتوجيه وإشراف قيادتنا الرشيدة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الإرث الذي غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونعبّر عن ولائنا لوطننا، وقيادتنا، وشعبنا من خلال هذه الاحتفالية التي تظهر مدى الحب الذي يكنه الشعب الإماراتي للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، مؤكدين في الوقت ذاته على أن الإمارات ستبقى من بين أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً وازدهاراً في القطاعات كافة، واكد أن مطار الشارقة تمكن من تعزيز دوره ومكانته المحلية والإقليمية والدولية بعد قيام الاتحاد، لينطلق إلى آفاق أوسع تواكب التطورات اللاحقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أقيمت الفعالية أمام مبنى إدارة المطار حيث تم عمل قرية تراثية شملت محلات تراثية ونقش الحناء وفقرات عزف من الفرق الشعبية والأكلات الشعبية إضافة إلى فقرة المسابقات التي اشتملت على أسئلة حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأبرز المحطات في تاريخ مطار الشارقة الدولي، حيث فاز العديد من الموظفين بجوائز قيمة.

ويعكس الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، الحرص على تعزيز الروح الوطنية للموظفين، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات التي تبرز إنجازات دولة الإمارات ونجاحاتها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على أبرز المحطات في تاريخ الدولة، وذلك في أجواء احتفالية تعزز التواصل بين الموظفين، وتبث بنفوسهم معاني الفخر والسعادة في هذا اليوم.