"شؤون الضواحي" وضاحية الخالدية يحتفلان باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى وبالتعاون مع مجلس ضاحية الخالدية في مدنية الشارقة احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 47 لقيام الاتحاد.

حضر الاحتفال سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وسعادة عبد العزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وبحضور الشيخ ماجد سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي والمسؤولين وكوادر الدائرة والأهالي.

وجاء الاحتفال متميزاً ومتضمناً العديد من الفقرات المتنوعة، والتي أعلت من الاحتفال باليوم الوطني وسط فرحة الحضور ومشاركتهم في كافة الفعاليات.

وألقى سعادة خميس بن سالم السويدي كلمة بهذه المناسبة، قدم من خلالها التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 47 لقيام الاتحاد ، وأشار إلى أهمية المناسبة على شعب الإمارات وما حققه القيادة من إنجازات كبيرة.

كما وألقى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة كلمة تضمنت عبارات التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية ولفت إلى أن كل إماراتي ومحب للإمارات ليشيد عالياً ويفتخر بما تحقق من إنجازات شهدتها دولتنا الفتية منذ ولادتها في الثاني من ديسمبر لعام 1971 على أيدي مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يعاضده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.