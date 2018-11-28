أكاديمية بادري تعزز المهارات القيادية لرائدات الأعمال في الإمارات

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات "بادري"، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً ورشة عمل في فندق ذي أكت في الشارقة، بهدف تمكين رائدات الأعمال من اكتشاف ذاتهن وتطوير مهارات التحكم في العقل والعاطفة في سبيل إتقان أساليب القيادية.

وحملت الورشة التي جمعت 15 مشاركة عنوان "التحكم في المخ الانفعالي (الجهاز اللمبي) - لتكوني قيادية متميزة"، واعتمدت على أحدث الدراسات العلمية حول السلوك الإنساني، قدمها المدرب ستيف نيل – مبتكر برنامج الورشة وخبير تنمية وتطوير المهارات الشخصية والمهنية الذي نجح على مدى أكثر من 10 أعوام في دعم قدرات أكثر من 20 ألف قيادي ورائد أعمال.

وتمحورت الورشة حول إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفكير المشاركات وتشجيعهن على اكتشاف قدراتهنّ وبناء وعي كاف بالأشياء والقيم الأكثر تأثيراً في حياتهنّ، وتعريفهنّ خطوة خطوة بالطرق الملائمة لتوظيف تلك القيم في تطوير قدراتهن على اتخاذ القرارات وإتقان ما يسميه نيل: "القيادة قلباً وقالباً".

وشمل برنامج الورشة موضوعات عديدة أبرزها تطوير القدرة على التحكم بالجهاز اللمبي وهو جزء من الدماغ مسؤول عن اتخاذ القرارات، بهدف تحسين مستوى الأداء الفردي والجماعي، إلى جانب البحث في الأسباب العلمية التي تدفع الإنسان إلى مقاومة التغيير في حياته وتقديم أدوات بسيطة للتغلب على هذه التحديات، وسبل تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس.

وتمكنت المشاركات في البرنامج من تنمية مهارات عديدة أبرزها التحفيز والمشاركة، والإيمان بالقدرات الذاتية والثقة بالغير، والانفتاح، ومهارة حل الخلافات، وتعزيز الإنتاجية والإبداع، كما تعلّمن كيفية تقديم هذه القيم وتطويرها على نطاق أوسع بالتعاون مع أعضاء الفريق وآلية تطبيقها على أرض الواقع في بيئات عملهم.

وقالت سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تلتزم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، بمساعدة النساء ذوات الأفكار الريادية على صقل مهاراتهن ودعمهن لإطلاق مشاريع تنافسية وتحقيق النجاح والتميز في عالم الأعمال".

وأضافت: "يتطلب إتقان المهارات القيادية توفر عناصر عديدة أهمها الوعي بالذات وفهم الآخر وتطوير مهارات الاستماع وطرح الأسئلة والقدرة على التحكم بالعاطفة وبلغة الجسد والاستفادة من القيم الشخصية في بناء قيم فريق العمل والقيم المؤسسية لتصبح ممارسة يومية في الحياة العملية والخاصة. وتأتي الورشة بصورة رئيسة بهدف تنمية الذكاء العاطفي لدى المشاركات وتوجيههن نحو توظيفه بالشكل الأمثل في تنفيذ مشاريع ناجحة".

واختتمت بن كرم: "إضافةً إلى الجلسات التدريبية التي استمرت لأربعة أيام، حصلت المشاركات على ثلاث جلسات نقاشية عبر الإنترنت بعد البرنامج وفرصة مشاهدة دورات إضافية على الموقع الإلكتروني للبرنامج لمدة ثلاثة أشهر، بهدف ضمان حصول المشاركات على أعلى مستوى من الدعم للارتقاء بمهاراتهن القيادية".

وتم تصميم المحتوى التعليمي للجلسات النقاشية استناداً إلى برنامج "التحكم في المخ الانفعالي لتعزيز المهارات القيادية" Limbic Performance System for Outstanding Leadership (LPS) والذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم القيادية في تحسين بيئة العمل، بينما تشمل الدورات الإضافية وحدات تعليمية معتمدة من قبل "الكلية الدولية للإدارة"، ومؤسسة "فيرجن بيبل"، وتدريبات تفاعلية مصممة خصيصاً لتطوير 17 مهارة من مهارات القيادة أهمها التوجيه والتحفيز.