"الشارقة الخيرية" تزين أعمالها الإنسانية بثوب اليوم الوطني

الشارقة 24:

زينت جمعية الشارقة الخيرية أعمالها الإنسانية والخيرية الممتدة عبر القارات المختلفة، بالاحتفال باليوم الوطني 47 للدولة، وجاء احتفال الجمعية ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني لمسيرة الاتحاد التي قادها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين حكام الإمارات، وتجسيداً لنهج التقدم والازدهار، الذي تشهده دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وإخوانه حكام الإمارات.

واحتفلت الجمعية صباح الأربعاء، بمقرها الرئيسي، بحضور الأمين العام للجمعية، عبد الله مبارك الدخان، وعبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، وموظفي وكوادر الجمعية، وزوارها، وتمحورت احتفالات الجمعية، حول حب الوطن وحب الأعمال الخيرية والإنسانية، وتوطيد ثقافة الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي، إن جمعية الشارقة الخيرية تحتفل دوماً بهذا اليوم المشهود، وهو نهج راسخ في التعبير عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ومحطة نستحضر فيها أعمال وجهود القادة المؤسسين الذين عملوا على بناء وتأسيس دولة الإمارات.

ولفت إلى أن الجمعية تحتفل بطريقتها الخاصة والمميزة في اليوم الوطني، تنسجم مع رسالة ورؤية الجمعية، حيث دأبت على تقديم مبادرات داخلية وخارجية ذات طابع صحي واجتماعي وإنساني، وفي احتفالاتنا هذا العام، والذي يتزامن مع عام زايد، كشفنا قبل أيام قليلة عن حزمة مبادرات قيمتها بلغت نحو 10 ملايين درهم، كمشاريع اجتماعية وصحية ودعم للأسر المستحقة والمحتاجة، وغيرها، بما يسهم في إدخال الفرحة والبهجة إلى نفوس المستحقين.