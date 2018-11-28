سالم القصير: الاتحاد بوصلتنا نحو الارتقاء بالإمارات

الشارقة 24:





أفاد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بأن مناسبة اليوم الوطني، تحمل في طياتها دلالات عديدة، تؤكد في مجملها على وحدة الإمارات قيادة وشعباً في الهدف والمصير.

وأضاف القصير، أن على مدار 47 عاماً، تمكنت الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة من تحقيق العديد من الإنجازات واطلاق مختلف المبادرات والبرامج في كافة المجالات، واستطاعت أن ترسخ اسمها في قائمة الأوائل من دول العالم، لتتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية، خاصة في القطاع الاقتصادي، الذي يشكل عصب الدولة، التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل السير على خطاه أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين دأبوا على تحفيزنا جميعاً لأن نكون قدوة حسنة، وأن نمد جسور التعاون والمحبة والسلام مع الاخر، ما ساهم في تجسيد الإمارات أرض خير وتسامح ورمزاً للعطاء والتفوق"، مؤكداً أن الاتحاد هو البوصلة التي تقودنا جميعاً للارتقاء بالإمارات نحو مستويات أعلى.

وفي هذه المناسبة، رفع سعادته، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتي. وأضاف: "في اليوم الوطني، لا بد أن نستذكر جميعاً ما قام به الآباء المؤسسون من إنجاز عظيم تمثل في رفع راية الاتحاد وترسيخ أسسه في قلوب أبناء الوطن، الذين نحتفل معهم اليوم بمناسبة وطنية عزيزة ومهمة للغاية، لما تحمله من أمثلة على الإخلاص في البناء، حتى أضحت الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار ولمختلف جنسيات العالم، لما تمتاز به من تسامح وتعايش وأمن وأمان، وهو ما نسعى في هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة إلى تجسيده على أرض الواقع".