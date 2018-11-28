يوسف السويجي: الثاني من ديسمبر مناسبة نستذكر فيها جهود مؤسس دولة الاتحاد

الشارقة 24:

رفع سعادة المهندس يوسف السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود و إلى شعب الامارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47.

وقال سعادته، إن الثاني من ديسمبر مناسبة نستحضر ونستذكر فيها جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه- الذي شيد بنيان الوطن بعزيمة وإصرار وتحدى كافة الصعوبات ماحياً كل المستحيلات، لتصبح تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية التجربة الأكثر قوة والأنجح إقليمياً وعربياً ودولياً، تجربة فريدة جاءت لتصنع التاريخ لا لتضيف لصفحاته صفحة جديدة، مسيرة من الازدهار والتفوق بدأها الأب المؤسس لتتواصل وتستمر بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي جعلت من الإمارات دولة عصرية ذات مكانة مرموقة بين دول العالم وشعبها من الأكثر الشعوب سعادة ورضا وتمتع بالأمن والاستقرار.

وأوضح سعادته، أن احتفالات الدولة هذا العام باليوم الوطني تختلف عن السنوات السابقة، لأنها جاءت تزامناً مع مئوية زايد، لذا علينا أن نستحضر إرث زايد الوطني والأخلاقي والإنساني ونزرعه في قلوب الأجيال الناشئة، تجسيداً للقيم التي غرسها فينا، وحفاظاً على إرثه في البناء والعطاء.

وأكد السويجي حرص الهيئة على إحياء المناسبات الوطنية كافة، بشكل لائق يليق بمكانتها في قلب كل مواطن ومواطنة من أبناء الدولة، وذلك من خلال برنامج سنوي حافل بالفعاليات المنوعة التي تمزج موروثنا الشعبي بكل مظاهر الحضارة والرقي والتقدم الذي تشهده دولتنا الحبيبة الآن.