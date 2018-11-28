"نيابة الشارقة الكلية" تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

تحت رعاية النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد الشامسي، وبحضور رئيس نيابة الشارقة الكلية المحامي العام المستشار أنور الهرمودي وأعضاء السلطة القضائية وموظفي النيابة العامة، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعون، وتزامنه بمئوية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه، أقامت نيابة الشارقة الكلية "مركز سعادة المتعاملين"، الأربعاء، احتفالات تبدأ بأجمل لوحة لابتسامة زايد.

وألقت النيابة العامة الضوء على الثقافة الإماراتية والتراث الأصيل من خلال العروض المتنوعة والأعمال الحرفية والأطعمة الإماراتية الشعبية، حيث ترفرف من حولها ألوان علم دولة الإمارات، وتتمحور احتفالات النيابة حول التراث والفخر الوطني.