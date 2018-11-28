طارق علاي: إحياء اليوم الوطني تأكيد على الانتماء والولاء

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

رفع طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، مؤكداً، أن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وعلى قلوب كل من يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواطنين ومقيمين، نبارك لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف طارق علاي، لـ "الشارقة 24": "نظمنا اليوم بهذه المناسبة احتفال في المكتب الإعلامي بمشاركة عائلاتنا وأطفالنا، وأتمنى أن نبرز حبنا للإمارات، وهي رسالة من شعب دولة الإمارات والمقيمين فيها للعالم بمدى ولائنا لهذه الدولة.

وأشار علاي إلى أن الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة الشارقة، التي تنظمها اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ 47 للدولة، سوف تنطلق اليوم الأربعاء، في منتزه الشارقة الوطني، لتستمر هناك ستة أيام، حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وتحط رحالها على مسرح المجاز، في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وسيكون هناك أوبريت كبير على مستوى إمارة الشارقة، ودعا علاي، الجمهور للتواجد وحضور هذه الفعاليات، والمشاركة في هذه الاحتفاليات.