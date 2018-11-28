5 إدارات من "كهرباء الشارقة" تعرض خدماتها الذكية بدبي

الشارقة 24:

استعرضت 5 إدارات من هيئة كهرباء ومياه الشارقة المبادرات والخدمات الذكية التي تقدمها للجماهير لتحقيق الاستدامة وتقنيات التصميم والبناء الذكية التي تحقق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه قبل البناء والتشييد، وذلك ضمن مشاركة الهيئة في معرض الخمسة الكبار للتشييد والبناء في الشرق الأوسط، الذي عقد بدبي خلال الفترة من 26 – 29 نوفمبر ويعد من أكبر المعارض المتخصصة، كما كشفت الهيئة على هامش المعرض عن مصباح سيوا الذي يوفر في استهلاك الكهرباء.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع الجماهير وتوعيتهم بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما قبل الشروع في البناء مما يوفر أكثر من 40% من الطاقة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد أن مصباح سيوا الذي أعلنت عنه الهيئة تم تصميمه وتصنيعه بمواصفات خاصة لترشيد الاستهلاك ومتوافر بالقسم التجاري بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن المعرض يعتبر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث طرق البناء والتشييد العالمية والمواصفات الحديثة للمباني الذكية وسبل تحقيق الاستدامة والتعرف على كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالبناء والتشييد.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد بني ياس نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن مشاركة الهيئة في المعرض تضمنت طرح العديد من المبادرات الخاصة بالمدن الذكية والتي بداة الهيئة في تطبيقها ومنها تركيب أجهزة الإنذار الضوئي على أبراج خطوط الضغط العالي الموجودة في مسارات الطائرات باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب أكثر من 120 جهاز على امتداد طريق واسط والذيد كما تم عرض مراحل تطبيق أنظمة وقاية الشبكات حتى الوصول إلى استخدام الأنظمة الرقمية المطورة التي بدأت الهيئة في تركيبها في محطة الناصرية جهد 132 ويشرف عليها المهندس عبد الله عبد المجيد عبد العزيز من إدارة نقل الطاقة.

وأوضح خالد ذياب من مكتب الإبداع والابتكار بالهيئة أن المبادرات التي استعرضتها الهيئة خلال فعاليات المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تضمنت مشروع الشارع الذكي والتي تعمل الهيئة على دراسته وتنفيذه بالتعاون مع شركى تسلا العالمية ويعتبر فكرة جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بالكامل بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع.

ومن جانبها أوضحت المهندسة عفراء العويس مديرة كفاءة الطاقة أن المعرض تضمن الإعلان عن مصباح سيوا ومواصفاته وتوافره بالقسم التجاري بالإضافة إلى عدد من المبادرات والدراسات التي أطلقتها الإدارة لتحقيق كفاءة الطاقة في كافة المباني سواء القديمة أو الحديثة.

وضمن الإدارات التي شاركت في فعاليات المعرض هذا العام إدارة نقل الطاقة وإدارة كفاءة الطاقة وإدارة التسجيل وإدارة الخدمات المشتركة والقسم التجاري وخدمات المشتركين بالإضافة إلى عدد 9 شركات من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وشهد جناح الهيئة إقبال كبير من الزائرين والاستفسار عن كافة المعلومات الخاصة بمبادرات الهيئة.