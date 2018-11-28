مصرف الشارقة الإسلامي يحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظم مصرف الشارقة الإسلامي، صباح الأربعاء، الموافق 28 نوفمبر الجاري، حفلاً بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، وذلك في الساحة الأمامية في مقره الرئيسي في الشارقة، بحضور سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف، والإدارة العليا، ومدراء الأقسام وموظفي المصرف، الذي تزينت أروقته بألوان العلم الإماراتي.

وفي هذا السياق، رفع سعادة محمد عبد الله أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة الجليلة. وقال: "يعد الثاني من ديسمبر يوماً استثنائيا في حياة أبناء الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ففيه بدأت مسيرة الوحدة والاتحاد، وبناء الوطن، بعد أن اجتمع قادة الإمارات على قلب رجل واحد، لبناء وتأسيس كيان مميز، ومنذ 47 عاماً أضحى هذا اليوم مثالاً يحتذى به في التلاحم وحب الوطن والإخلاص له، وتعميق الانتماء والولاء له".

وأضاف سعادة محمد: "لقد شكل الثاني من ديسمبر تجربة ملهمة ومهمة، ساعدت في الارتقاء بالإمارات التي استطاعت أن تتربع على عرش الكثير من المؤشرات العالمية، في كافة المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، الأمر الذي جعل الإمارات منارة يحتذى بها، ومبعث فخر لأبنائها والعرب أجمع، وباتت اليوم تشكل حافزاً لهم على الاستمرار في التقدم والعطاء والمحافظة على المنجزات، والنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل".

وتابع: "في هذا اليوم، نستذكر جميعاً مسيرة الآباء المؤسسين وما قاموا به من إنجاز عظيم، ونعاهدهم على أن نظل دائماً أوفياء لمبادئهم، وأن نحافظ على منجزات الدولة ومقدراتها، والانطلاق بإرادة صلبة نحو المستقبل، ليظل بلدنا في المقدمة بين دول العالم".

وبعد مراسم رفع العلم وتسليمه إلى راعي الحفل، والذي تولاه السيد محمد يوسف، أقدم موظفي المصرف من المواطنين، شهد الحفل تقديم فقرة عزف خاصة قدمتها فرقة الشرطة العسكرية، ليشكل ذلك إيذاناً بانطلاق مسيرة الدراجات الهوائية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي تألفت من مجموعة من قادة الدراجات الهوائية، حيث قاموا بتشكيل علم الدولة بطريقة إبداعية، كما رافقتها أيضاً مسيرة أخرى للسيارات الكلاسيكية ودوريات الشرطة التي جابت الشوارع المحيطة بمبنى المصرف.

كما شهد الحفل، الذي أقيم في الساحة الأمامية لبرج المصرف، أيضاً عرضاً خاصاً قدمه أحد طلبة الجامعة القاسمية في الشارقة، وتمثل في رسم لوحة فنية للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حين لم تغب فقرات الأهازيج والفنون الشعبية الإماراتية عن الحفل الذي شهد ايضاً مشاركة الموظفين في تركيب لوحة عام زايد التي صممت خصيصاً لليوم الوطني الـ 47، إلى جانب بوفيه الإفطار الشعبي، الذي تضمن أصنافاً عديدة من المأكولات الشعبية الإماراتية.

وفي نهاية الاحتفال، قام سعادة محمد عبد الله، بتكريم خريجي الخدمة الوطنية من موظفي مصرف الشارقة الإسلامي، إضافة إلى تكريم مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية وكافة الجهات المشاركة في الحفل.