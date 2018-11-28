"الشارقة لحماية الطفولة" تحتفل باليوم الوطني 47

الشارقة 24:

احتفلت شبكة الشارقة لحماية الطفولة مع مدرسة الشيخة مريم للتعليم الأساسي، باليوم الوطني 47 للدولة، الثلاثاء، حيث شاركت الشبكة الطالبات فرحتهن بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التي تجسد تعزيز وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن في أعلى درجاته وقيمه.

وقدمت طالبات المدرسة عروضاً مختلفة وهن يرتدين الأثواب المزينة بعلم البلاد، واكتست المدرسة حُلة زاهية، فيما برعت الطالبات في أداء الأناشيد الوطنية، وأوبريت عشق الإمارات الذي أبهر الحضور، وكشف عن مواهب خلاقة تستحق المضي قدماً، فضلاً عن تقديم الرقصات الشعبية التي عاشها الشعب الإماراتي منذ الأزل حتى اليوم، لتكون أحد أهم عناوين الهوية والخصوصية الوطنية.

وقالت عائشة عبد الله بن علي، المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، "سعدنا كثيراً بمشاركة مدرسة الشيخة مريم احتفالاتها باليوم الوطني 47 للدولة، وهو نهج ثابت لدى الشبكة وأجندتها الوطنية في أن تكون حاضرة مع الطلبة والأطفال في مدارسهم، خصوصاً في المناسبات والأعياد الوطنية".

ولفتت إلى أن رعاية الشبكة للحفل والمشاركة فيه، تأتي من واقع مساهمات الشبكة المستمرة في إدخال البهجة والسرور في نفوس الطلبة والأطفال، وأشادت بالروح الوطنية التي يتمتع بها الطلبة، مبينةً أن احتفالات المدارس بهذا اليوم المجيد يوطد علاقة الطلبة والأطفال بوطنهم ويعرفهم على مكنوناته ويدفعهم لمعرفة كل ما دار ويدور فيه من تاريخ ناصع وحاضر مزدهر، وأشارت إلى أن الخط الذي تنتهجه الشبكة يمثل في المقام الأول بث الروح الوطنية في قلوب طلبة المدارس، باعتبارهم العمود الفقري الذي ترتكز عليه الوطنية.