"جزيرة العلم" تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

بكلمات وطنية تزخر بمعاني الولاء والانتماء للوطن، تنظم جزيرة العلم بالتعاون مع اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفلاً غنائياً وطنياً يقدمه الفنان الوسمي، والفنان هزاع الرئيسي على مسرح جزيرة العلم في 2 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتدعو جزيرة العلم جميع زوار ومقيمي إمارة الشارقة، للمشاركة في هذا اليوم الوطني، ليعبروا عن حبهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وللاستمتاع بالأجواء المميزة التي تتمتع بها جزيرة العلم في هذا الوقت من العام، فضلاً عن احتضانها مجموعة من المرافق الترفيهية المتنوعة التي تمتاز بتصاميمها الفريدة والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

ومن جانبها، قالت خلود سالم الجنيبي، مدير عام جزيرة العلم: "إن الاحتفال باليوم الوطني، هو تعبير صادق عن الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، وتأكيداً على مسؤوليتنا المجتمعية في ترسيخ قيم ومعاني الولاء والانتماء بين زوار جزيرة العلم، من خلال استضافة هذا الحفل الغنائي الوطني الذي يؤكد على هذه القيم، حيث ندعو الجميع للمشاركة في هذا اليوم الوطني المميز ضمن أجواء تفاعلية ممتعة".

كما سيحظى زوار جزيرة العلم بفرصة مميزة للاستمتاع، بفعالية "كشتة" المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات والحلويات، إلى جانب باقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الممتعة التي تحتضن مزيجاً متنوعاً يثري تجربة الزوار في الهواء الطلق.