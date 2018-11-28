جامعة الشارقة تحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة احتفال الجامعة السنوي باليوم الوطني الـ 47 للدولة، حضر الاحتفال نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الكليات والإدارات بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تكريم إدارة العلاقات العامة لمدير الجامعة لدعمه اللامحدود لكافة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها، كما كرم مدير الجامعة، ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، ثم عرضت مجموعة من الأغاني التراثية قدمتها فرقة أبناء المزاريع للأغاني الشعبية، وألقى الطالب سلمان البقمي قصيدة شعرية، إضافة إلى فقرة الإنشاد التي قدمها الطالب ماجد الجناحي، ثم استعرض مدير الجامعة والحضور الأجنحة الخاصة بإدارات وكليات الجامعة، والتي تميزت بتقديم وعرض العديد من الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، والمأكولات الشعبية، والفقرات التراثية.