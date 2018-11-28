خالد بن صقر القاسمي: "يوم الشهيد" يعكس التلاحم بين القيادة والشعب

الشارقة 24:

أكد سعادة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن يوم الشهيد يعد يوماً تاريخياً لأبناء الوطن جميعاً ويوماً خالداً لأسر الشهداء وأمهاتهم اللاتي أنجبن هؤلاء الأبطال ليقدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف "إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نابع من حرص القيادة الرشيدة على تكريم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء له، تحقيقاً لسيادته ورفعته، لتظل ذكراهم خالدة ومسجلة بتاريخ البلاد، إذ يترجم هذا اليوم تلاحم القيادة والشعب، حيث يخلد تضحيات وعطاءات شهداء الوطن الذين سيبقون وسام شرف على صدورنا".

واختتم رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة تصريحه قائلاً: "إن تخصيص يوم للشهيد يشهد على وحدتنا الوطنية التي تجسدت بكل معانيها بدماء شهدائنا ويؤكد أننا مهما قدمنا وقلنا فإننا لن نوفيهم حقهم حيث تقف الكلمات عاجزة عن التعبير عن فخرنا واعتزازنا بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة، وستظل هذه المناسبة الغالية فرصة لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن أمتنا".