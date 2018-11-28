احتفالية حاشدة لأهالي وادي الحلو بمناسبة "اليوم الوطني"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، نظمت لجنة احتفالات اليوم الوطني بإمارة الشارقة، مساء الثلاثاء، احتفالات منطقة وادي الحلو باليوم الوطني الـ 47.

وأقيم الحفل بالقرية التراثية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور خميس المزروعي والي منطقة وادي الحلو، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، وجاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وعدد من مديري وممثلي الدوائر والجهات الحكومية، وحشد كبير من الأهالي.

تضمن الحفل العديد من الفقرات التي قدمت بمشاركة وتعاون عدد من الدوائر، حيث قدمت الفرقة العسكرية في مستهل الحفل العديد من الألحان الوطنية، تخللتها رقصات وأهازيج فلكلورية لفرق الفنون الشعبية.

وألقى سيف خميس المزروعي كلمة افتتاحية نيابة عن والي وأهالي المنطقة بهذه المناسبة الغالية، ثمن فيها جهود القيادة الرشيدة للدولة في توفير مقومات العيش الرغيد لأبناء الوطن في مختلف بقاعه، مسلطاً الضوء على مكتسبات ومنجزات الدولة في مختلف المجالات.

وقدمت عناصر أمنية من وزارة الداخلية فقرات استعراضية عدة للكلاب البوليسية لإبراز ما تقدمه من أدوار هامة أكدت على حرفية وإتقان مدربيها، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

تخلل الحفل الذي أقيمت على هامشه العديد من المعارض الفنية والتوثيقية لمسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، فقرات استعراضية عدة تنوعت بين عرض للخيالة، وأمسية شعرية، ولوحات وأوبريتات غنائية واستعراضية للأطفال.