تربية "الاستشاري" تعد المحاور والأسئلة لمناقشة "الشارقة الرياضي"

الشارقة 24:

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري ممن تقدموا بطلب لمناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي في مختلف أدوار واختصاصات مجلس الشارقة الرياضي وذلك في إطار التحضير لمناقشة المجلس خلال الجلسة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع إعداد عدد من المحاور والأسئلة والمقترحات التي سيتم طرحها على مجلس الشارقة الرياضي خلال الجلسة الرابعة التي ستعقد بمقر ضمن أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

حضر الاجتماع كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي، وراشد خلفان عبيد الغول السلامي، ووحيدة عبد العزيز محمد، ومحمد سالم بن هويدن الكتبي، وسلطان عبد الله الشرقي، وأحمد حسين بوكلاة، وعائشة رضا البيرق، وعذراء سالم تميم الريامي، وراشد سعيد الهناوي النقبي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي.

واستعرضت لجنة التربية خلال الاجتماع نتائج اجتماعاتها وزياراتها لأندية إمارة الشارقة والنتائج والمرئيات الخاصة بأعمالها والتحديات التي تواجهها وأبرز التوصيات التي تدعم أعمالها وما تقوم به من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية مختلفة.

وفي نهاية الاجتماع أقر الحضور صياغة عدد من الأسئلة والمقترحات التي سيتم العمل على طرحها خلال وقائع الجلسة والتي ستهدف إلى تعزيز نجاحات القطاع الرياضي في الإمارة.