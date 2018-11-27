"اجتماعية الشارقة" تحتفل باليوم الوطني الـ47

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، باليوم الوطني السابع والأربعين، لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، حيث استهدفت الآباء والأمهات من كبار المواطنين، والأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مختلف فئات أفراد المجتمع، وبمشاركة مؤسسات حكومية وفرق شعبية.

وتضمّن الحفل، عدة فقرات شعبية ووطنية وتراثية، استهلت بفقرة عنوانها "الإمارات زمان أول"، إلى جانب أشعار تراثية ووطنية بعنوان "أحبج يالإمارات"، وتقديم فلكلور الأغاني الشعبية للأطفال والعروض الحربية، وعروض "اليولة والليوا"، من قبل فرقة الليوا وفرقة الشحوح، وعروض فلكلورية شامية من قبل الفرقة الأردنية.

كما شهدت ساحة الاحتفال، مشاركة ركن الخبازات والمأكولات الشعبية، وكذلك ركن الأسر المنتجة، التي عرضت منتوجات الحرف اليدوية والمنتوجات المنزلية.

وبادر معهد الشارقة للتراث، بتزيين صالة العرض، بالمقتنيات القديمة والعريش، في حين قام نادي الشارقة للسيارات القديمة، بتزيين ساحة الدار بالسيارات القديمة، إلى جانب المتحف البحري الذي قدم فقرات متنوعة عن الحياة البحرية، ومهنة الصيد البحري.

ولاقت الفعاليات والأنشطة، إعجاب وتقدير وتفاعل الحضور، الذين عبّروا عن فرحتهم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، على قلوب الجميع.

وجددت مريم القطري مدير دار رعاية المسنين، العهد والولاء لوطننا الغالي، وقيادتنا الرشيدة، وثمنت جهود جميع الجهات والأفراد المشاركين، في احتفالات اليوم الوطني الـ47.