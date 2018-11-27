"طبية الشارقة" تحتفي باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

احتفلت إدارة منطقة الشارقة الطبية، الثلاثاء، باليوم الوطني الـ 47، لاتحاد دولة الإمارات، عبر تنظيم العديد من الفعاليات بجميع وحداتها، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، لما لها من قيمة وطنية وتأصيل للوحدة والتكاتف بين العاملين بها، بهدف التعبير عن منجزات مسيرة الاتحاد ودوره في بناء دولة عصرية في كافة المجالات.

حظي الاحتفال هذا العام بأهمية خاصة، كونه يتزامن مع الذكرى المئوية لمؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

جاء الاحتفال بحضور الاستاذ محمد عبد الله الزرعونى مدير منطقة الشارقة الطبية، والاستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية، وموظفي منطقة الشارقة الطبية، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من موظفي بنك أبوظبى الأول بالشارقة.

وأكد الاستاذ محمد عبد الله الزرعونى مدير منطقة الشارقة الطبية، أن الاحتفال يأتي تجسيداً للقيم الوطنية المتمثلة بالوحدة والفخر والتعبير عن الاعتزاز بمئة عام من الخير والعطاء وحاضر ملهم ومستقبل واعد.

وأشار الزرعوني إلى أن الانجاز العظيم لم يكن يتحقق لولا الفكر السديد والرؤية المستقبلية الثاقبة لراعى مسيرة الاتحاد وقائدها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سار على نهجه واستكمل مسيرة الاتحاد.

تضمن برنامج الاحتفال السلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وفقرة فنية قدمتها طالبات مدرسة رابعة العدوية الحلقة الأولى واستعراض للفرقة الشعبية.

كما تضمن الاحتفال، فقرة رسم كاريكاتيري لأكبر صورة لمؤسس الدولة، ولوحة تعبر عما كان يحبه الشيخ زايد "طيب الله ثراه" في المجالات التالية الصحة، التعليم، التراث، التسامح، الفضاء، المرأة، الزراعة.