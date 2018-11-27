مدير بلدية البطائح: الإمارات ملحمة بناء ونهضة وطن لا يعرف المستحيل

الشارقة 24:

أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، أن تاريخ الثاني من ديسمبر 1971، يروي قصة وطن ولد عملاقاً على يد الآباء المؤسسين، ويؤكد الرؤية الحكيمة، والقيادة الاستثنائية، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الطنيجي، أن الإمارات تحتفل بالذكرى الحاضرة دائماً في قلوب الإماراتيين، بمرور 47 عاماً، على شروق شمس الاتحاد، ومرور 47 عاماً من الشموخ والعزة والكرامة لوطن لا يعرف المستحيل، بفضل عطاء ورؤى قيادتنا الرشيدة، التي لا تألو جهداً، في سبيل توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات.

وأشار مدير بلدية البطائح، إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض دولتنا الحبيبة، في مختلف المجالات، تسابق الزمن، وجعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة، محط أنظار العالم، ونالت إعجاب وتقدير دول وشعوب العالم قاطبة.

وأكد الطنيجي، أن الإمارات تضرب أروع الأمثلة إنسانياً، وتعلو بالقيم والمبادئ الإنسانية في التسامح والعطاء والتعايش، حتى أصبحت بحق وطن السلام، بسواعد أبنائها، تجسيداً لملحمة الحب والولاء والانتماء للوطن، وأن قصة العشق للوطن ولقيادته الرشيدة، تتوارثها الأجيال، على مر السنوات.

ورفع مدير بلدية البطائح، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لقيام الاتحاد، الذي يتم الاحتفال به هذا العام، تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.