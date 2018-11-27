بلدية الشارقة والشرطة المجتمعية يكرمان مشرفات ومراقبي الحدائق

الشارقة 24:

استقبلت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيسي صباح الثلاثاء، وفداً من إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، قام خلالها وفد الشرطة بتكريم مشرفات ومراقبي الحدائق، لتعاونهم مع الشرطة في مكافحة ورصد الظواهر السلبية، والتعامل معها أو الإبلاغ عنها، فضلاً عن الالتزام بالعديد من الدورات التدريبية والورش التي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية في هذا المجال.

حضر حفل التكريم سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وعدد من الموظفين.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن الاهتمام الكبير بالحدائق وتأهيلها لتكون مكاناً مثالياً للجميع، يأتي في إطار حرص البلدية على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل هذه التوجيهات فازت البلدية بجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعمل البلدي لعامي 2017 - 2018 في مجال أفضل التجارب البلدية في أنسنة المدن، بعد أن حققت المركز الثالث من بين 5 فائزين بالجائزة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاء هذا الفوز تتويجاً لما حققته إمارة الشارقة من منجزات حضارية ومشاريع نوعية عززت البعد الإنساني بها وفي مقدمتها مشروع حديقة بكل حي.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية والشرطة شريكان أساسيان لخدمة الإمارة الباسمة والمجتمع ككل، والتعاون في الحفاظ على أمنه واستقراره، ويعملان معاً لخدمة المجتمع، كما أن التعاون البنّاء من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بالاستعانة بمختصين من الشرطة، ما هو إلا دليل على أهمية هذا التعاون وحرصاً على رفع الوعي المجتمعي لدى مشرفات ورواد الحدائق، حيث تأتي هذه الورش والدورات لزيادة الكم المعرفي لدى المشرفات والمراقبين ورفع الحس الأمني لديهم ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المجال.

من جانبه، أثنى المقدم أحمد المري على التعاون الكبير من قبل بلدية مدينة الشارقة وحرصها على تقديم هذه الدورات التدريبية والتي تنفذها الشرطة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على نشر الأمن والأمان وحفظ استقرار المجتمع، بما يسهم في نشر الثقافة الأمنية والوعي الاجتماعي بين الجمهور وخلق روح الثقة والاحترام المتبادل، والتصدي للظواهر السلبية.