"مالية الشارقة" تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر

الشارقة 24:

احتفاءً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، في مقرها الرئيسي، صباح الإثنين، يوماً مفتوحاً، تحت شعار "بين الماضي والحاضر"، بمشاركة موظفيها الذين استمتعوا بالفعاليات التراثية والفنية الكثيرة التي تضمنتها الاحتفالية.

وجاء اختيار الماضي والحاضر شعاراً لاحتفال هذا العام، تماشياً مع عام زايد، وإبراز ما كانت عليه دولة الإمارات في الزمن القديم، وكيف كانت حياة الأولين، وصولاً إلى الرؤية الملهمة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما حققته دولة الإمارات في السنوات اللاحقة لقيام الاتحاد من إنجازات في المجالات كافة.

أكدت ريما الشامسي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نهضة حضارية كبيرة على مدى الأعوام الـ 47 الماضية، والتي تكللت بكل هذا الخير والتطور والازدهار الذي نراه ماثلاً في جميع المجالات الحياتية، ويجمع احتفالنا هذا العام بين الماضي والحاضر، للتأكيد على أن تضحيات الأجداد والآباء وصبرهم وتحملهم هي التي قادت للوصول إلى هذه المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارات اليوم.

وأكدت الشامسي، أن دائرة المالية المركزية تعمل من خلال مثل هذه الاحتفالات إلى تعزيز وبث الروح الوطنية في نفوس الموظفين، وإبراز غنى الموروث الشعبي الإماراتي، والتعريف بمعالم التطور والنهضة الإماراتية.