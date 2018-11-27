"موارد الشارقة" تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار أسبوع في مدينة الشارقة، بمبنى الدائرة الرئيس في اللية، وفروعها بالدفين وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

حضر الاحتفالات، سعادة الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، وعبد الله سالم المشوي مدير الدائرة، وعبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الفروع، وماجد حمد المري مدير فرع الدفين، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، إلى جانب موظفي الدائرة.

ونظمت الدائرة في مبناها الرئيس، العديد من الفعاليات التراثية، تضمنت حمس القهوة، وصناعة الدمى والدخون، والخط العربي، والعطور، والمشروبات، وكريمولاتا.

وأقيمت في الحفل، مسابقات تراثية، حيث قدمت مجموعة من الجهات والشركات المنضمة إلى برنامج وفر، الهدايا للمشاركين.

كما نفذ فرع الدائرة بالدفين، العديد من الفعاليات، تضمنت العرض العسكري للفرقة العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ورقصات شعبية لطلاب مدرسة الرسالة الأميركية الدولية، ومعرضاً للصور التراثية القديمة، وأطعمة شعبية، ومشاريع وطنية.

كما احتفلت فروع الدائرة في المنطقة الشرقية، على مدار أسبوع، باليوم الوطني للدولة، حيث نظمت فعاليات تراثية وشعبية في فرع كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

ورفع سعادة الدكتور طارق بن خادم، أسمى آيات الولاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وأكد سعادته، أن ما تشهده الدولة من إنجازات على كافة الصعد، يدفعنا لاستحضار الإنجاز العظيم والسيرة العطرة، لباني ومؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن هذه الاحتفالات تأتي تعبيراً من الجميع، عن مدى الحب والولاء والانتماء لوطننا الغالي على قلوبنا جميعاً، ولقادتنا الكرام، الذين هم قدوة لنا، في رد الجميل للوطن وبانيه، من خلال السعي نحو تحقيق أفضل الإنجازات التي تجعل الدولة في الصدارة.