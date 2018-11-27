البطائح تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

الشارقة 24:

في أجواء مفعمة بحب الوطن، أحيا المجلس البلدي وبلدية البطائح، اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، باحتفال شعبي كبير، تضمن مسيرة الوفاء والحب لزايد، إلى جانب عروض وفقرات استعراضية وتراثية ووطنية، لترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، بحضور رسمي وشعبي كبيرين، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وشهد الاحتفال، سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي للبطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وأعضاء المجلس البلدي، وراشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، والعقيد حران مبارك الجزيعي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وعدد كبير من المسؤولين في البطائح والمنطقة الوسطى، والأهالي والموظفين والمقيمين.

سبقت مراسم الاحتفال، مسيرة الوفاء والحب لزايد، التي انطلقت من أمام حديقة البطائح، بمرافقة عرض جوي لعلم الإمارات، وتقدمتها سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ووفود من الجهات الحكومية، ومفوضية كشافة الشارقة، وطلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالبطائح.

بعدها بدأت فعاليات الحفل، بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقصائد شعرية في حب الإمارات، للشاعرين علي الشوين، وخلفان المسافري، إلى جانب فقرات تراثية وفنية واستعراضات وطنية.

كما تم افتتاح الفعاليات المصاحبة، بمشاركه جهات حكومية كدائرة الخدمات الاجتماعية-فرع البطائح، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية- فرع الذيد، ومركز البطائح الصحي، ومركز الطفل بالبطائح، ومعهد الشارقة للتراث، ونادي الشارقة للصقارين، ومفوضية كشافة الشارقة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات المشاركة والراعية والداعمة للحفل.